Ações fazem parte da Semana Acadêmica do curso, que contam com a colaboração de professores e estudantes do 8º período

publicado em 11/10/2018

Os eventos foram realizados em entidades assistenciais da cidade, grupos de apoio e na Concha Acústica Prof. Geraldo Alves Machado, o público alvo foi a comunidade externa (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Fisioterapia da Unifev promoveu, entre os dias 8 e 11 de outubro, sua Semana Acadêmica. As atividades foram desenvolvidas pelos alunos do 8º período, nos respectivos campos de estágio da graduação.

O coordenador do curso, Prof. Me. Ricardo Aparecido Lucio Martins, explicou que as atividades tiveram foco na orientação preventiva e em ações de saúde pública voltadas às áreas de fisioterapia respiratória, dermato-funcional, ergonomia e neurológica.

“Nos locais foram realizadas avaliação postural, de flexibilidade, de composição corporal, respiratória e cardiovascular com variáveis em repouso. Foram oferecidas práticas de alongamento, exercícios de correção postural e ginástica laboral. A campanha teve o objetivo de fortalecer as ações comunitárias da UNIFEV e do curso de Fisioterapia, proporcionando um momento de interação com a profissão e benefícios preventivos e curativos a profissão para a população”.