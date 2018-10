Universitários falaram sobre as áreas de atuação da profissão que escolheram e desenvolveram atividades de ginástica laboral e correção da postura

publicado em 25/10/2018

O projeto envolveu os estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio (Foto: Divulgação/Unifev)

Os alunos dos cursos de Enfermagem e Fisioterapia da UNIFEV realizaram, recentemente, algumas atividades especiais na Escola Estadual Profa. Esmeralda Sanches da Rocha, em Votuporanga. O projeto envolveu os estudantes dos ensinos Fundamental II e Médio, durante a Feira de História do Trabalho, organizada pela coordenação daquela unidade de ensino.

Na oportunidade, os universitários falaram sobre as áreas de atuação da profissão que escolheram e desenvolveram práticas de ginástica laboral e correção da postura, além da verificação de pressão arterial, sob a supervisão de docentes.