spaço foi inaugurado no último sábado; obra de R$ 2 milhões conta com a parceria da Fundação Educacional de Votuporanga

publicado em 22/10/2018

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) é grande apoiadora do esporte votuporanguense. Além de patrocínios para atletas, a Instituição é parceira na construção de espaços esportivos como, por exemplo, o Parque Aquático Saverio Maranho, inaugurado pela prefeitura do município, no último sábado (20/10).

Durante a cerimônia de inauguração da obra, que fica ao lado da Cidade Universitária, de frente à Arena Plínio Marin, o Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, ressaltou a importância de ter um ambiente como o Parque Aquático também ao dispor da Instituição, já que os alunos da UNIFEV poderão fazer uso do local. “Essa parceria nos deixa muito felizes, pois permite que os nossos universitários tenham prioridade no uso da piscina olímpica para fins acadêmicos. A utilização do espaço será compartilhada”, afirmou.

O prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho, falou sobre o valor de mais uma parceria entre o Poder Público e a Fundação Educacional de Votuporanga. “A FEV é uma grande parceira, tanto que também disponibilizou recursos para a construção do Parque Aquático. A gestão da nova diretoria já inicia exitosa, porque começa democrática e transparente, por meio da criação do Conselho Consultivo, integrado por representantes de toda a sociedade votuporanguense”.

O Parque Aquático Esportivo Saverio Maranho conta com uma piscina olímpica que possui as medidas oficiais de 50 metros de cumprimento, 25 metros de largura e 1,8 metros de profundidade. Ao todo, são 2,25 milhões de litros de água. As arquibancadas possuem capacidade para 1 mil pessoas. O espaço em área de 5 mil m² ainda tem bilheteria, dois vestiários, duas salas de aula, laboratório e salas de atendimento, salas de avaliação técnica, manutenção e de coordenação.

Investimento