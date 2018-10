Competição, realizada na quadra do Campus Centro, reuniu seis times de escolas públicas e particulares de Votuporanga

publicado em 22/10/2018

A equipe de Handebol feminino do Colégio Unifev se consagrou, na última sexta-feira (dia 19), como bicampeã do Campeonato Aberto da modalidade. O time vencedor é formado por alunas das três séries do Ensino Médio.

A 2ª edição da competição reuniu os times das escolas Anglo, Celtas, Dinâmica, Dom Bosco e Instituto Federal de São Paulo (IFSP), na quadra do Campus Centro.

Na oportunidade, a segunda e a terceira colocação ficaram com as equipes do Celtas e do IFSP, respectivamente. A disputa, marcada por muito entusiasmo por parte dos torcedores, contou com um público de cerca de 200 pessoas.