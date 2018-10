Alunos do curso destinaram 10 caixas de alface, almeirão, cheiro verde e couve para o hospital

publicado em 04/10/2018

Diretamente da horta para as refeições de pacientes e acompanhantes da Santa Casa de Votuporanga. Os alunos do curso de Agronomia da Unifev fizeram a doação de 10 caixas de verduras para o Hospital nesta quinta-feira (4/10), auxiliando ainda mais na recuperação dos assistidos.

O coordenador da graduação, Fernando Galoro Delavale, esteve na Instituição, acompanhado do técnico em Agropecuária, Caio Murilo Fernandes, e dos universitários Maurício de Carvalho Silveira e Celso Rocha Alves, do segundo e oitavo períodos respectivamente. Eles trouxeram alface, almeirão, cheiro verde e couve. “Temos uma horta na unidade rural da Etec. Dividimos a colheita e a nossa parte destinamos para entidades”, contou Fernando.

O professor explicou que o projeto faz parte do cronograma de aulas práticas e de extensão. “Nossos alunos ajudam no plantio e no manejo do processo de produção das culturas. Temos cultivo de brócolis, repolho, couve-flor, cenoura, beterraba e tomate também. Iniciamos esta parceria em agosto e destinamos nossas primeiras verduras para Santa Casa, por saber da grande demanda”, complementou.

Fernando disse que, além da horta na Etec, o curso também possui área na Cidade Universitária. “Já beneficiamos Recanto Tia Marlene, Lar São Vicente de Paulo e Lar Beneficente Celina, inclusive o Hospital. O nosso objetivo é despertar o princípio da cidadania, de servir o próximo”, destacou.

Maurício comentou sobre a experiência. “É muito bacana aprender na prática e ainda fazer o bem”, disse. As verduras foram encaminhadas para o Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, único que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

O nutricionista da Instituição, João Carlos Bragato, ressaltou os benefícios desta doação. “O corpo precisa de diversas vitaminas e minerais e se tratando de pacientes hospitalizados, necessitam ainda mais. Encontramos estes nutrientes nas verduras, legumes e frutas”, disse.