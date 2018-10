Motoristas devem levar comprovante de pagamento da guia, entre 10h e 16h

publicado em 26/10/2018

A vinda do instituto torna mais fácil e rápido o atendimento ao motorista de táxi que precisa fazer a verificação do taxímetro (Foto: Divulgação/Prefeitura)

Será realizado na próxima terça e quarta-feira (30 e 31/10) o processo de aferição periódica dos taxímetros, realizado pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo), através da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança. A vinda do instituto torna mais fácil e rápido o atendimento ao motorista de táxi que precisa fazer a verificação do taxímetro.

Os profissionais deverão comparecer na Avenida José Marão Filho, na altura do número 7.348, esquina com a Avenida Catarina Martin Lopes, no Jardim Alvorada, entre 10h e 16 horas, com o comprovante de pagamento da guia que deve ser retirada no site do IPEM (www.ipem.sp.gov.br). Vale lembrar que os profissionais que não fizerem estarão sujeitos a penalidades.

O taxímetro é um instrumento que mede a distância que o táxi percorre e, também, o tempo que o veículo fica parado quando em serviço (aguardando um passageiro, por exemplo). É muito importante que as medições de distância e tempo feitas pelo taxímetro sejam corretas. Por isso é obrigatório submeter o instrumento ao controle metrológico do IPEM-SP, que o verifica para ver se está medindo corretamente, e também se está indicando corretamente os valores referentes à essa medição. A intenção é que os passageiros não sejam lesados financeiramente e paguem um preço justo e igualitário pelo serviço prestado.