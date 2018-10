IPEM realiza aferição anual e os profissionais que não fizerem estarão sujeitos a penalidades

publicado em 19/10/2018

A aferição acontece nos dias 30 e 31 de outubro, a partir das 10h (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, informa que o IPEM (Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo) estará na cidade para aferição anual dos taxímetros nos dias 30 e 31 de outubro.

Os profissionais deverão comparecer na Avenida José Marão Filho, na altura do número 7.348, esquina com a Avenida Catarina Martin Lopes, no Jardim Alvorada, entre 10h e 16 horas, com o comprovante de pagamento da guia que deve ser retirada no site do IPEM (www.ipem.sp.gov.br).