Promoção "Conectados com a diversão” sorteará sete prêmios; sorteio será na Concha Acústica

publicado em 16/10/2018

Comércio de Votuporanga (Foto: A Cidade)

Consumidores que compraram no comércio de Votuporanga de 1 a 13 de outubro concorrerão a um patins, uma bicicleta, uma mesa pebolim, um kit basquete, uma mesa ping pont, um skate e um hoverboard. O sorteio da promoção “Conectados com a diversão”, do Dia das Crianças ACV – Associação Comercial de Votuporanga, será às 9h, nesta quarta-feira (17/10), na Concha Acústica “Profº Geraldo Alves Machado”.

“Toda a população esta convidada a participar do sorteio. Os prêmios serão entregues no dia 24 de outubro”, explicou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Para ficar por dentro de todas ações da Associação Comercial de Votuporanga e curte e acompanha a página da entidade no facebook (www.facebook.com/acvnet).

SERVIÇO

Sorteio da campanha “Conectados com a diversão”

Data: 17 de outubro (quarta-feira), 9 horas