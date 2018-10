Sete consumidores de Votuporanga e região foram sorteados na campanha que movimentou o comércio de 1 a 13 de outubro; diretoria da ACV anunciou parcerias com a Educapi e Unifev, que beneficiarão comerciantes e comerciários

publicado em 24/10/2018

Os prêmios foram entregues no auditório da entidade (Foto: Divulgação/ACV)

A manhã desta quarta-feira (24/10) foi de festa para sete consumidores sorteados na campanha “Conectados com a diversão”, da ACV – Associação Comercial de Votuporanga. Os prêmios foram entregues no auditório da entidade e contou com a participação de diretores da Associação, autoridades, empresários, consumidores e comerciários.

“Esta ação foi um sucesso. Um dos grandes diferenciais foi o dia de recreação que promovemos no segundo sábado de outubro, que levou centenas de pessoas para o centro da cidade”, comemorou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Nesta campanha, dos sete sorteados, dois consumidores são de cidades da região. “Isso mostra como as nossas lojas são atraentes para a nossa população e pessoas de outros municípios”, complementou Valdeci Merlotti. A próxima campanha será de fim ano, prevista para ser lançada na segunda quinzena de novembro.

Educapi

Durante a cerimônia de entrega dos prêmios, a ACV anunciou uma parceria com a Educapi. A universidade possui mais de 200 cursos profissionalizantes no sistema à Distância, além de cerca de 100 cursos de pós-graduação. A partir de agora, associado da ACV terá 15% na grade de programação da escola. “Somos parceiros do comércio e por meio desta iniciativa proporcionaremos ainda mais oportunidades de crescimento de quem faz a força da economia acontecer”, destacou o sócio-proprietário Antônio Alberto Casali.

Unifev

Em parceria com a Unifev, a ACV promoverá atividades de ergonomia para associados. A atividade será aplicada pelos alunos e professores do curso de fisioterapia da Unifev e levará prevenção aos empresários e funcionários, além de bem-estar e qualidade de vida, que geram produtividade. “Trabalharemos com a prevenção de lesões, melhorando as relações de trabalho e a diminuição do estresse, por meio de atividades como alongamento, diagnóstico de riscos, entre outros”, explicou o coordenador do curso de fisioterapia da Unifev, prof. Me. Ricardo Ap. Lúcio Martins.