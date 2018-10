Está na missão da entidade fundada em 1946 representar e promover a defesa dos interesses do empresariado local, estimulando o desenvolvimento através de orientações e prestação de serviços

publicado em 17/10/2018

Atualmente, a ACV está localizada na R. Mato Grosso, 3545 (Foto: Divulgação/ACV)

Uma das entidades mais tradicionais e representativas de Votuporanga comemora nesta quinta-feira (18/10), 72 anos de história. A ACV – Associação Comercial de Votuporanga foi fundada em 1946 com o propósito de unir e fortalecer o comércio. Hoje, possui centenas de associados e é considerada referência regional, por conta da atuação em defesa dos associados e também a promoção de serviços que fomentam o desenvolvimento econômico do setor e da cidade.

No início, a instituição recebia o nome de “Associação Comercial, Industrial e Rural de Votuporanga”, sendo também constituída por produtores rurais e industriais. Atualmente, o quadro associativo reúne micro e pequenos empresários, do comércio e da prestação de serviços, além de industriais que se mantém associados. O primeiro presidente da Associação Comercial de Votuporanga foi o sr. Luiz Jacob, que ocupou o cargo de 1946 a 1948.

Sua primeira sede esteve provisoriamente situada na rua Tocantins, em imóvel cedido pelo comerciante Joaquim Ferreira da Costa. Mais tarde, um prédio próprio foi adquirido e a entidade instalou-se onde está hoje, em um dos principais pontos do centro de Votuporanga.

A sede da Associação Comercial de Votuporanga, uma das mais modernas do interior do Estado de São Paulo, conta com amplas acomodações para todas as atividades da instituição, e um auditório com capacidade para 120 pessoas. Além da ampliação de espaço, a Associação também estendeu a gama de serviços oferecidos, de modo a facilitar cada vez mais o dia a dia de seus associados.

Recentemente, a entidade passou a realizar os atendimentos no térreo do prédio, facilitando o acesso da população, com o objetivo de estar sempre próxima dos empresários, comerciários e consumidores.

“Estamos sempre inovando para que o nosso comércio seja sempre forte, se mantendo como um dos principais gerados de renda do município. A ACV é o exemplo de como a união de uma classe pode fortalecê-la e gerar resultados para todos”, comemorou o presidente da Associação Comercial, Valdeci Merlotti.

Serviços ACV

Atualmente, os associados contam com diversos serviços e em breve outros devem ser agregados à carteira de benefícios oferecidos. A entidade recebeu este ano a certificação do selo ISO 9001, que atesta a qualidade dos processos executados.

Os empresários têm à disposição a assessoria jurídica, o auditório para reuniões e workshops, as campanhas e as promoções coletivas, o Centro de eventos e lazer, a Certificado Digital, as consultas SCPC, cursos e palestras, o Clube de vantagens, DVDTeca, o trabalho de seleção de equipe, o plano de saúde empresarial, o radar pessoal e a recuperação de crédito. Outro diferencial que a ACV agregou para a cidade é o Coworking, inaugurado este ano e que traz uma nova proposta para reuniões empresariais e atendimento.

“Esses serviços são pensados no dia a dia dos empresários. A ideia é que proporcionem segurança e ferramenta para o trabalho que desenvolvem, pontuou Valdeci Merlotti.

Fundadores