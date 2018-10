Mobilização aconteceu na manhã da última quinta-feira e contou com a presença de portadores de deficiências.

publicado em 16/10/2018

Prefeitura realiza ação para reforçar importância do Dia do Deficiente Físico (Foto: Divulgação/Prefeitura)

A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Direitos Humanos, realizou, no último dia 11 de outubro, evento na Concha Acústica que reforçou a importância do Dia do Deficiente Físico.

Compartilharam da ação que mobilizou diversos munícipes que passavam pela Concha Acústica, servidores da Secretaria de Direitos Humanos e as entidades APAE de Votuporanga e Recanto Tia Marlene, representadas por seus diretores Ailton Rosa, o Borboleta, e Maria de Lourdes Morais, Malú. Aproximadamente 70 alunos destas duas entidades escolas movimentaram o local com dança, música e capoeira, segundo informações do secretário de Direitos Humanos, Gilvan dos Santos.

A ação é realizada anualmente pela Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Direitos Humanos, com o intuito de comemorar o Dia do Deficiente Físico. “Despertar nas pessoas a importância no respeito às diferenças e reforçar a necessidade de implantar atitudes e políticas públicas voltadas à garantir segurança, acessibilidade e qualidade de vida a todos os portadores de deficiência e necessidades especiais é nossa responsabilidade”, ressaltou Gilvan.