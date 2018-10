Cidade

8º Encontro de Mulheres da ACV será quinta-feira

Bate-papo gratuito será com a dermatologista Adriana Vargas; último encontro do ano será no auditório da Associação Comercial de Votuporanga

publicado em 22/10/2018

As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. (Foto: Divulgação/ACV) A participação das mulheres na economia da nossa região tem sido cada vez mais fortalecida e recebe constantemente o apoio da ACV – Associação Comercial de Votuporanga, que promoverá nesta quinta-feira (25/10) o 8º Encontro de Mulheres da ACV. O evento é gratuito e incentiva a troca de networking entre as participantes, que desta vez falarão sobre os cuidados com a pele. O bate-papo será com a médica dermatologista Adriana Vargas. “Já falamos sobre diversos assuntos durante os Encontros. Este ano, optamos em falar sobre saúde, porque as mulheres precisam se cuidar, afinal são tantas tarefas durante o dia, que vão desde cuidar da família a gerenciar empresas”, destacou a vice-presidente da ACV, a empresária Elza Mara Pignatari Pinzan. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas. Para confirmar presença basta ligar na ACV, que atende pelo telefone (17) 3426-4044. A programação começará às 16h30. Após o encontro, como tradicionalmente ocorre, as mulheres participarão de um happy hour.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/10/8-encontro-de-mulheres-da-acv-sera-quinta-feira-n50961