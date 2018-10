Evento, realizado na Cidade Universitária, contou com a presença de diversos profissionais e egressos da Instituição

publicado em 11/10/2018

Inovação será o tema do 5º Seminário do curso de Engenharia Civil. (Foto: Divulgação/Unifev)

O curso de Engenharia Civil da UNIFEV realizou, esta semana, a 5ª Edição do Seminário da graduação. Este ano, o tema escolhido foi Inovar, razão pela qual os palestrantes trouxeram novidades da área da engenharia, para debates com os estudantes.

O evento, realizado na Cidade Universitária, contou com apresentações sobre aerolevantamento de drones utilizados na topografia, sistemas e estruturas em lajes nervuradas, e tecnologia Pex. Além das palestras, egressos do curso estiveram reunidos em mesas redondas, oportunidade em que discutiram o mercado e atuação na área.

O coordenador da graduação, Prof. Me. Fausto Roberto Ferreira, afirmou que é de extrema importância para os universitários que, em breve, estarão formados, saber as novidades do setor e como aplicá-las de forma a agilizar e otimizar as tarefas.

“Além das palestras, as conversas com os nossos ex-alunos mostram a gama e possibilidades para os profissionais da engenharia civil, o que auxilia os alunos a buscarem, sempre, novidades para se tornarem profissionais diferenciados dentro do setor”.