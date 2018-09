Cidade

XV Fórum Jurídico da Unifev traz palestras e apresentações de trabalhos

Programação contou com personalidades renomadas do Direito; palestras foram ministradas no Ville Eventos e as apresentações de trabalhos na Cidade Universitária

publicado em 06/09/2018

(Foto: Divulgação/Unifev) O XV Fórum Jurídico da UNIFEV foi realizado, de 3 a 5 de setembro, com a presença de palestrantes de destaque no Direito, Ville Eventos. A abertura oficial do evento contou com a palestra do Prof. Dr. Flávio Martins Alves Nunes Junior sobre os intérpretes da Constituição e as inovações do Direito Constitucional. Ele é professor de Direito Constitucional e Direito Processual Penal e coordenador pedagógico da especialização em Direito Constitucional da Faculdade Damásio, na cidade de São Paulo. Possui vários livros publicados, bem como várias participações em programas diversos da TV Justiça. Atualmente, faz doutorado em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. O segundo dia (4/9), o tema abordado pelo Prof. Dr. Ricardo Madrona, que atua em operações de fusões e aquisições, direito societário, contratos, planejamento sucessório e arbitragem, foi cláusulas e condições típicas em operações. O advogado é reconhecido internacionalmente pelo seu trabalho por instituições como Chambers & Partners, Latin Lawyer 250 e Leaders League. O encerramento levou aos participantes a palestra sobre Ciência Política da ativista educacional Tábata Amaral de Pontes, que é formada em Ciências Sociais e Astrofísica pela Harvard e cofundadora de dois movimentos nacionais: o Mapa da Educação e o Acredito. Ela já representou o Brasil em reuniões com o ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama e com a ativista paquistanesa Malala Yousafzai, a pessoa mais jovem a ser laureada com um prêmio Nobel. Durante os três dias, ultimanistas do curso apresentaram seus trabalhos científicos pela manhã, no auditório da Cidade Universitária.

