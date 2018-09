Cidade

Workshop que abordará linhas da Desenvolve SP será nesta quinta-feira

Encontro gratuito será no auditório da Associação Comercial de Votuporanga, com entrada gratuita e vagas limitadas; durante todo o dia, empresários terão acesso a atendimento com agentes da Agência de Desenvolvimento

publicado em 26/09/2018

O encontro gratuito terá atividades o dia todo no auditório da ACV (Foto: Divulgação) Para impulsionar os negócios e ajudar os empresários votuporanguenses na busca por inovação, a ACV – Associação Comercial de Votuporanga promoverá nesta quinta-feira (27/9), às 8h30, no auditório da entidade, o workshop “Uma solução para cada fase do seu negócio”. O encontro gratuito terá atividades o dia todo. Além de participar de palestra com profissionais da Agência de Desenvolvimento, os empresários terão a oportunidade de serem atendidos individualmente pelos agentes, das 8h30 às 16h. A Desenvolve SP oferece uma série de linhas de crédito para financiar projetos de inovação e sustentabilidade, importação, aquisição de máquinas e equipamentos, ampliação ou modernização de empreendimentos e até capital de giro, com prazos longos e as taxas de juros mais competitivas do mercado. Desta maneira, a instituição financeira do Governo do Estado apoia o desenvolvimento das pequenas e médias empresas paulistas, incentivando o crescimento da economia e a geração de emprego e de renda. Interessados devem se inscrever em www.acvnet.com.br. O encontro é gratuito, com vagas limitadas. Para outras informações, o telefone da Associação Comercial é o (17) 3426-4044.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/cidade/2018/09/workshop-que-abordara-linhas-da-desenvolve-sp-sera-nesta-quinta-feira-n50550