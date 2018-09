O segundo partido com mais membros no município é o Solidariedade, do prefeito João Dado, com 597 pessoas

publicado em 16/09/2018

No total, conforme o TSE, há em Votuporanga 6.119 pessoas filiadas a partidos políticos (Foto: Divulgação)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMais de 6 mil pessoas estão filiadas a partidos políticos em Votuporanga de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A sigla com mais filiados na cidade é o Movimento Democrático Brasileiro (MDB).Segundos os números do TSE, o MDB tem 1.374 filiados. O partido tem o vereador Marcelo Coienca na Câmara Municipal. O segundo com mais membros no município é o Solidariedade, com 597 pessoas – o prefeito João Dado é membro do SD.O PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), do ex-prefeito Junior Marão, aparece em terceiro, com 583, seguido por PT (Partido dos Trabalhadores), que tem Rosa Maria Chiquetto como candidata a deputada estadual, com 523, e PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), com 422. O PDT (Partido Democrático Trabalhista) tem 407 filiados.O Avante e o PCO (Partido da Causa Operária) são as siglas com menos filiados na cidade, com um membro cada.No total, conforme o TSE, há em Votuporanga 6.119 pessoas filiadas a partidos políticos.Apesar do maior número de membros na cidade, o MDB tem somente um representante na Câmara. O SD é o partido que tem mais vereadores na Casa de Leis, com quatro parlamentares: Giba Oliveira, Emerson Pereira, Rodrigo Beleza e Antônio Carlos Francisco.O PV (Partido Verde) tem 161 filiados, no entanto conta com três representantes no Poder Legislativo: Daniel David, Dr. Ali Hassan Wanssa e Vilmar da Farmácia.O PSDB, terceiro partido com mais filiados em Votuporanga, tem apenas um vereador na Câmara: Sílvio Carvalho, o Silvão.EleitoresNo Brasil, a maior parte do eleitorado tem ensino fundamental incompleto: são 38.063.892 eleitores, o que corresponde a 25,84% dos aptos a votar. Em Votuporanga, a maior parte (26,34%) tem ensino médio completo. O município tem 2.078 eleitores analfabetos e mais de 7 mil com ensino superior completo.Hoje Votuporanga tem 69.691 eleitores. São 32.827 homens contra 36.821 mulheres, ou seja, 3.994 eleitoras a mais.