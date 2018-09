Logo depois de sediar 270 atividades durante a oitava edição do Festival Literário de Votuporanga – FLIV, nesta terça-feira (18/9), a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, localizada no Parque da Cultura, recebe mais uma edição do programa “Viagem Literária”, com a contação de história do Grupo Três Marias e um João, com “João e o pé de feijão e outras histórias...”. A apresentação será realizada em duas sessões, a primeira às 9h e a segunda às 15 horas. As sessões são abertas ao público e contarão com a presença de diversas turmas de alunos da rede municipal de ensino.

Desde 2009, Três Marias e Um João formam um grupo de contadores de histórias bastante conhecido pelas trilhas, florestas e cidades de São Paulo. Em nome do grupo, embarcam nesta Viagem Literária a atriz, arte-educadora e contadora de histórias Larissa Magagnini e o ator, cantor e dançarino Bruno Vieira. Os dois vão contar coisas que aconteceram no tempo dos Irmãos Grimm durante o espetáculo “João e o Pé de Feijão e outras histórias…”.

De acordo com a secretária municipal da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “participar em mais uma edição do programa Viagem Literária é um privilégio porque reforça a importância de gente de todas as idades conhecer histórias de mundos reais e imaginários e resgata a tradição das histórias orais enriquecendo nosso patrimônio cultural. E, ainda, permite que leitores se aproximem da biblioteca pública”.

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” está sediada no segundo piso do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, localizado na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Jardim Alvorada). Para mais informações, o telefone para contato é o (17) 3405-9670, ramais 203 ou 204.





Sobre a Viagem Literária

O programa “Viagem Literária” é realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, e com execução da Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura (SP Leituras) e do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).

Desde seu lançamento, em 2008, o programa manteve seu objetivo de promover encontros de escritores, contadores de histórias e outros importantes artistas brasileiros com frequentadores das bibliotecas públicas de municípios paulistas.

Atualmente, o “Viagem Literária” é um dos mais consolidados programas da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, sendo sempre muito bem recebido em todas as cidades.

Já passou por 190 municípios levando escritores, contadores, fábulas, histórias e lendas do folclore brasileiro e da literatura universal para mais de 300 mil cidadãos que vivem no Estado de São Paulo. Entre 2008 e 2017 foram realizados mais de 2.600 eventos.