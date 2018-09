O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” recebe, nesta quarta (26/9), duas palestras sobre o cinema brasileiro. As atividades gratuitas são oferecidas pelo programa Pontos MIS, numa parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo e o Museu da Imagem e do Som, de São Paulo.

O Ciclo de Palestras Pontos MIS – “O Cinema Brasileiro de Ontem e Hoje” será oferecido por dois profissionais, nos períodos da manhã e da noite e os participantes receberão certificação.

O cineasta Bruno Cucio abordará “O Cinema da Retomada aos dias de hoje”, das 9h30 às 12h30, com 50 vagas, para interessados acima de 16 anos. A palestra busca promover a discussão em torno do cinema nacional, a partir do começo dos anos 90, explorando as inovações estéticas que os cineastas encontraram no período da Retomada do Cinema Brasileiro até a atualidade e as transformações no contexto sócio político cultural.

O professor da Academia Internacional de Cinema (AIC) e do Instituto de Cinema (InC), Leandro Afonso, vai abordar o tema “Uma introdução às Chanchadas”, das 19h30 às 22h30, com 40 vagas, e classificação indicativa 14 anos. A palestra objetiva fazer um breve apanhado histórico do momento em que o cinema brasileiro, ancorado principalmente na comédia e no musical, mais se aproximou de uma indústria. Um período que tem ecos nos anos 1920, seus primeiros passos mais firmes nos anos 1930 e vai até o início dos anos 1960. E que englobou alguns dos maiores nomes do século, no cinema nacional, ao mesmo tempo em que costuma ser visto como um momento formado por obras, em sua grande maioria, de baixo valor artístico. Assim, a palestra busca mostrar, analisar e discutir trechos de longas que, sejam pela atuação, pelo roteiro ou pela mise-en-scène, representam as chanchadas e, simultaneamente, trazem qualidade e sofisticação.





Sobre os palestrantes

Bruno Cucio é graduado pela FAAP em Cinema, mestrando do Departamento de Artes da Unesp e sócio da Travessia Filmes, desde 2009 atua em projetos audiovisuais voltados à produção artística e à formação de público. Foi produtor executivo em Paraí (2017), longa-metragem dirigido por Vinicius Toro e produzido pela Travessia Filmes. Dirigiu o curta-metragem Um Homem Satisfeito (2015), exibido no Festival Internacional de Cine de Punta del Este (2016), 26º Festival Internacional de Curtas-Metragens de São Paulo, entre outros; Até Onde (2013), exibido no canal CINEBRASILTV, ganhador de menção honrosa de melhor filme no 7º Festival Ojo del Sancocho (2014, Colômbia), selecionado para a 17ª Mostra de Tiradentes, entre outros; Será (?) (2012), realizado em parceria com o grupo de teatro Caixa de Imagens e exibido no Centro Cultural São Paulo e no Festival de Cinema de Paranapiacaba.

Leandro Afonso é graduado em Comunicação pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) e mestre em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor da Academia Internacional de Cinema (AIC) e do Instituto de Cinema (InC). Pesquisa mise-en-scène, história do cinema, gêneros cinematográficos, cinema independente, cinema brasileiro e cinema latino-americano. Diretor dos curtas Nunca Mais Vou Filmar (2012), Lara (2013), Habeas Corpus (2014) e Argentina, Me Desculpe (2015). Em pós-produção do primeiro longa, Tio Bruno (2020).





SERVIÇO

Data: 26/9

Local: Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” – Av. Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 – Parque da Cultura – Tel. (17) 3405-9670

Palestra: Transformações da Retomada - O Cinema da Retomada aos dias de hoje, com Bruno Cucio

Horário: 9h30 às 12h30

Vagas: 50

Classificação indicativa: 16 anos

Entrada gratuita, inscrições no local





Palestra: Uma introdução às Chanchadas, com Leandro Afonso

Horário: 19h30/22h30

Vagas: 40

Classificação indicativa: 14 anos

Entrada gratuita, inscrições no local