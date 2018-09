Ensino Fundamental da cidade não atingiu a meta municipal do Ideb, mas ultrapassou o objetivo nacional

publicado em 03/09/2018

Na tarde de ontem, na sede da Secretaria Municipal de Educação, foram apresentados os dados do Ideb (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brO Ministério da Educação (MEC) divulgou ontem os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2017. Os números do Ensino Fundamental mostram que Votuporanga não alcançou a meta municipal estabelecida.De acordo com a Prefeitura, a nota de 2017 das escolas municipais – 12 unidades de ensino – é 6.8, portanto 0.2 superior à última avaliação, em 2015. A meta era 7.3.Na tarde de ontem, na Secretaria Municipal de Educação, o prefeito João Dado e a secretária municipal de Educação, Encarnação Manzano, falaram sobre os números do Ideb.A secretária municipal de Educação, Encarnação Manzano, lembrou que a meta nacional é 6 para ser atingida em 2022, então esse objetivo Votuporanga já atingiu. Ela destacou que apesar de 0.2 parecer pouco, em termos de educação é muito. “É muito coisa. É um crescer, então tivemos escolas com desempenho extraordinário – 7.5. Estamos muito felizes porque Votuporanga tem se empenhado e o prefeito nos dá apoio irrestrito para a Educação”, comentou.Perguntada sobre a meta municipal que não foi alcançada, a chefe da pasta minimizou: “a média nossa era de 7.3, mas já está ótimo, é assim que acontece, as coisas acontecem gradativamente, a pontuação vai subindo de forma gradativa, então estamos felizes de ter subido 0.2. Eu acho que isso foi maravilhoso”. Encarnação apontou que um avanço como o apresentado na cidade vale a pena ser comemorado.Na opinião do prefeito João Dado, o aumento da nota do Ideb municipal coroa os trabalhos realizados em diversas vertentes na Secretaria Municipal de Educação. Uma das iniciativas, acrescentou, foi melhorar a infraestrutura para as crianças estudarem com mais qualidade. “Todas as ações produzem resultado positivo naquilo que se chama de resultado final na educação, que é exatamente as nossas crianças apresentarem um rendimento adequado e satisfatório”, contou.O Ideb é o principal indicador de qualidade da educação brasileira. O índice avalia o ensino fundamental e médio no país, com base em dados sobre aprovação nas escolas e desempenho dos estudantes no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb). O resultado do Saeb foi divulgado na semana passada pelo MEC.