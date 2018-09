Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do Ministério do Trabalho, foram divulgados na tarde de ontem

publicado em 22/09/2018

Mais de 800 trabalhadores foram demitidos, porém aconteceram 932 contratações (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Castro

Votuporanga voltou a registrar saldo positivo na geração de empregos, que é o resultado do número de contratações menos a quantidade de demissões. Os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho, foram divulgados na tarde de ontem.

No município, foram contratados 932 trabalhadores, e outros 883 perderam o emprego, resultando em um saldo de 49.

O setor da indústria de transformação admitiu 317 trabalhadores e demitiu 262: saldo de 55. O serviço industrial de utilidade pública dispensou duas pessoas.

Já a construção civil registrou saldo positivo (sete vagas de trabalho criadas), porque demitiu 106 trabalhadores, mas contratou 113. O comércio também registrou mais contratações do que demissões. São 183 demissões contra 196 contratações, resultando em 13 postos de trabalho.

Um setor que registrou saldo negativo foi o de serviços, com -7 vagas, já que dispensou 309 pessoas e contratou 302. A agropecuária teve saldo negativo (-17), com 21 desligamentos e quatro contratações.

O saldo do ano em Votuporanga é de 104 postos de trabalho, uma vez que contratou 7.150 trabalhadores e dispensou 7.046. Já o saldo dos últimos 12 meses também é positivo (1.063 vagas criadas): 11.121 contratações e 10.058 demissões.

O emprego apresentou novamente crescimento no Brasil. O mês de agosto fechou com +110.431 novas vagas no mercado formal, um acréscimo de +0,29% em relação ao mês anterior. Esse desempenho foi resultado de 1.353.422 admissões e de 1.242.991 desligamentos. Com isso, o estoque de empregos no país também aumentou e chegou a 38.436.882 vínculos.

O saldo de janeiro a agosto teve um acréscimo de +568.551 vagas, um crescimento de +1,50%. Nos últimos 12 meses, o aumento foi de +356.852 postos, uma variação de +0,94%.