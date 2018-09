O grupo “Mulheres contra Bolsonaro Votuporanga e região” foi criado na última quinta-feira (13) contra o candidato a presidência

publicado em 20/09/2018

Jair Messias Bolsonaro é candidato à presidência da República pelo Partido Social Liberal (Reprodução)

As mulheres de Votuporanga e região estão se reunindo na internet contra o candidato a presidência da República, Jair Messias Bolsonaro (PSL). O grupo “Mulheres contra Bolsonaro Votuporanga e região” já soma quase 3 mil integrantes no Facebook.

A fundadora do grupo, Anny Zirondi, afirmou que “a vontade de ter um grupo voltado às mulheres foi devido ao alto índice de rejeição que o ‘coiso’ exerce sobre nós mulheres”. “Resolvemos aderir aos outros grupos de ‘Mulheres contra o Bolsonaro’ e então fazer um de Votuporanga e região para que possamos ser mais atuantes na luta”.

A criadora do grupo ressaltou que “é importante que fique claro que o grupo é totalmente apartidário, fechado e exclusivamente para mulheres”.

Anny Zirondi contou ao A Cidade que a expectativa é conseguir alcançar o maior número de mulheres para informá-las sobre os candidatos. “No grupo temos várias explicações e debates, sendo que ele alcançou um número expressivo de quase 2.700 mulheres até essa quarta-feira”.

Passeata

No próximo dia 29 (sábado), às 12h, será realizada uma passeata contra o candidato à presidência, Jair Bolsonaro, em Votuporanga, em apoio ao movimento nacional. O ponto de encontro será a Escola Estadual Doutor José Manoel Lobo. A passeata seguirá pela rua Amazonas e terminará no começo da avenida Brasil.

Movimento nacional

As mulheres se mobilizaram nas redes sociais contra o candidato pelo PSL usando as hashtags #EleNão, #EleNunca e #MulheresUnidasContraBolsonaro. O movimento começou na quinta-feira (13) e ganhou força após o grupo fechado “Mulheres Contra Bolsonaro”, no Facebook, ser hackeado no sábado (15) e ter o nome modificado. A partir do fato, milhares de pessoas têm se posicionado contra o deputado federal candidato à presidência, Jair Messias Bolsonaro.

