publicado em 25/09/2018

Mais uma final será disputada no próximo domingo, pela Série Prata; no sábado, equipe também participará de Torneio no Monte Líbano (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Após uma campanha invicta pela Série Ouro da Liga Desportiva Regional (LDR), a equipe A de vôlei feminino da Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev sofreu uma derrota para a forte e principal equipe de São José do Rio Preto/Unirp, vice-campeã dos Jogos Regionais 2018. A primeira final da Liga foi realizada no último domingo (23/9), no Ginásio Antônio Carlos Montanhez de Rio Preto, com parciais de 25 x 15, 25 x 18 e 25 x 17, em 1h15 de partida.

Além do troféu de vice-campeã, a equipe de Votuporanga também trouxe para casa a premiação individual conquistada pela atleta Ronyse como melhor líbero da competição. A Liga Regional teve início em março deste ano e reuniu as melhores equipes do Noroeste Paulista. “O vice-campeonato foi bastante comemorado, já que enfrentamos uma equipe profissional favorita ao título da competição”, disse o técnico Márcio Fukuiama.

A equipe votuporanguense atuou com as atletas Letícia (capitã), Ronyse (líbero), Amanda Soares, Amanda Oliani, Jéssica, Manu, Luciane, Paula, Lara, Bárbara, Mikaela e Nayla.





Outras decisões

Para este final de semana as meninas do vôlei terão mais uma maratona de jogos. No sábado (29/9), as atletas apoiadas pela Prefeitura de Votuporanga/Assary-Unifev participarão de um Torneio no Clube de Campo Monte Líbano, em Rio Preto. No domingo (30/9), haverá a segunda final da Série Prata pela Liga Desportiva Regional (LDR), envolvendo a equipe B. Votuporanga enfrentará a equipe de Catanduva em partida programada para às 9h30 no Ginásio Montanhez.