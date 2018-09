Candidatos poderão fazer a prova em Votuporanga ou Iturama (MG); vagas são para todos os cursos de graduação, exceto Medicina

publicado em 15/09/2018

Vestibular 2019 da Unifev está com as inscrições abertas (Foto: Divulgação/Unifev)

O Vestibular 2019 da UNIFEV, válido para o ingresso em todos os cursos de graduação da Instituição, exceto Medicina, está com as inscrições abertas pelo site: www.unifev.edu.br.O Processo Seletivo será realizado no dia 21 de outubro (domingo), em duas cidades distintas, ao mesmo tempo: Votuporanga (Cidade Universitária) e Iturama-MG (Colégio Objetivo).A escolha do local de prova deve ser feita no momento da inscrição online, até o dia 17 de outubro, ou pessoalmente, na Central de Relacionamento de ambos os campi, até o dia 20 do mesmo mês. A taxa é de R$ 30, restituída em forma de crédito ao aluno aprovado, quando a matrícula for efetivada.O Vestibular UNIFEV possui duração de até três horas. Como de costume, a prova abordará os conteúdos do núcleo comum do Ensino Médio, assuntos contemporâneos e uma redação.2º CURSOQuem já possui um diploma de Ensino Superior não precisa fazer o Processo Seletivo da Instituição. Neste caso, o candidato interessado em cursar uma outra graduação, deve garantir a sua vaga, matriculando-se, imediatamente, na Central de Relacionamento (opção válida para todos os cursos, exceto Medicina).ENEMO mesmo é possível para quem já fez a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos anos de 2015, 2016 e 2017, ou ainda a fará neste ano, em novembro. As notas do Enem também são válidas para o ingresso direto na Instituição.Mais informações podem ser obtidas no site da UNIFEV ou pelos telefones 0800 015 0228 e (17) 3405-9990.Locais e horários de prova:Votuporanga21/10, às 14 horas.Cidade Universitária (Av. Nasser Marão, nº 3.069, Parque Industrial I).Iturama - MG21/10, às 14 horas.Colégio Objetivo (Av. Prefeito Juca Pádua, nº 531 - Jardim Eldorado).