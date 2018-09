Muitos assuntos foram abordados na sessão desta segunda-feira (3) da Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 03/09/2018

Muitos assuntos foram abordados na sessão desta segunda-feira (3) da Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castrodaniel@acidadevotuporanga.com.brMuitos assuntos foram abordados na sessão desta segunda-feira (3) da Câmara Municipal de Votuporanga. Um parlamentar reclamou das pessoas "porcas" que jogam lixo em local inadequado. Outro quer diminuição da publicidade em uma avenida da cidade. Outros dois criticaram a saúde na cidade.O primeiro vereador a usar a tribuna foi Mehde Meidão (PSD). Ele criticou a postura do Estado em não permitir que os professores se alimentem com a merenda escolar.Logo em seguida, Antônio Carlos Francisco (SD) falou sobre as suas indicações, entre elas uma em que solicita ao Poder Executivo que verifique sobre o excesso de publicidade existente nos canteiros centrais da avenida Wilson de Souza Foz, "já que este foi um pedido direcionado por diversos munícipes".O professor Casali (PSD) usou seu tempo na tribuna para parabenizar a Secretaria Municipal de Educação pelo desempenho da cidade no Ideb 2017, que teve a nota divulgada na tarde de ontem.Já o Dr. Ali (PV) criticou a forma como o governo brasileiro trata os presidiários do Brasil. "O preso tem auxílio reclusão, e o pai de família fica como?", questionou.Emerson Pereira (SD) e Chandelly Protetor (PTC) reclamaram da saúde no município. "Tem gente esperando três meses para uma obturação", contou Emerson. Chandelly disse que há muitas reclamações sobre o atendimento na UPA 24 horas e que existem boatos sobre uma possível redução dos médicos. "Precisamos é de mais médicos", falou.Giba (SD) comentou sobre suas indicações. Em uma delas, o parlamentar pede que a Prefeitura volte a realizar cursos de pedicure, manicure, corte de cabelo e depilação no Centro de Educação e Cidadania (CEC), localizado no Conjunto Habitacional Sonho Meu.Marcelo Coienca (MDB) reclamou que pessoas estão jogando lixo ao lado da vicinal Ângelo Comar, que liga Votuporanga a Parisi, nas proximidades de onde é realizado o carnaval do bloco Oba. "São verdadeiros porcos", ressaltou.Último a usar a tribuna no tempo destinado a fala dos vereadores, Sílvio Carvalho, o Silvão (PSDB), reclamou sobre o sistema de educação que está preocupado somente em aprovar os estudantes. "Não adianta passar o aluno de um ano para o outro se ele não aprendeu. Tem crianças passando de ano para ano sem aprender", disse.A sessão de ontem da Câmara Municipal, que começou às 18h10, terminou às 21h03.ProjetosFoi votado, em primeira votação, um projeto da Mesa Diretora da Câmara que trata sobre as audiências públicas realizadas anualmente em dezembro. Assim, caso seja aprovado na segunda votação, a Procuradoria Geral do Município também realizará audiência.De autoria do vereador Osmair Ferrari (PP), foi aprovada a proposta que denomina de rua Leonice Rando de Menezes a atual rua Projetada 4, localizada no Loteamento Dharma Ville.Também passou à medida que denomina de Reserva Ecológica Maria Aparecida da Cunha a atual Área Verde localizada no Loteamento Anna Munhoz Alvares.Os vereadores aprovaram uma medida do Executivo que altera de Zona Mista para Zona Especial de Interesse Social algumas áreas, uma localizada na rua César Beretta e outros espaços localizados no Distrito de Simonsen.O projeto da Prefeitura que autoriza o Poder Executivo a conceder mensalmente aos conselheiros tutelares o auxílio alimentação.Por fim, os legisladores aprovaram uma proposta da Administração Municipal para alienar dez áreas no município.