Diferencial do curso é corpo docente altamente qualificado; aulas serão ministradas às quartas e quintas-feiras, no período noturno

publicado em 06/09/2018

A Aula Magna Inaugural da Especialização em Direito Penal e Processual Penal com ênfase em Direitos Fundamentais foi realizada na última quarta-feira (dia 5). O evento, que apresentou o curso aos interessados, reuniu profissionais da área no auditório da Cidade Universitária.

O encontro contou com a presença do Prof. Dr. Paulo Henrique de Godoy Sumariva, que abordou a criminologia na prevenção da criminalidade. Sumariva possui graduação em Direito, mestrado em Direito Público pela Universidade de Franca e doutorado em Direito do Consumidor pela Universidade Metropolitana de Santos (Unimes). Atualmente, é professor universitário, delegado de polícia do Estado de São Paulo e professor da Academia de Polícia do Estado São Paulo. É autor de obras na área de Direito Penal e Criminologia.

A Especialização em Direito Penal e Processual com ênfase em Direitos Fundamentais habilita o profissional a assumir um papel de agente de mudanças, potencializando a disseminação do sistema protetivo, incentivando a adoção de meios alternativos na prevenção e solução de conflitos sociais representados pelo fenômeno criminal.