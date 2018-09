Obra totalmente acessível e voltada ao desenvolvimento de atividades físicas e fisioterápicas, compreende piscina para adultos, vestiários e sanitários

publicado em 25/09/2018

Unifev inaugura mais uma etapa do Complexo Poliesportivo (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev– Centro Universitário de Votuporanga inaugurou, na manhã desta terça-feira (dia 25), mais uma etapa do Complexo Poliesportivo da Cidade Universitária. Trata-se do Conjunto Aquático Adulto, uma obra totalmente acessível, voltada ao desenvolvimento de atividades físicas e fisioterápicas.





Na oportunidade, membros da Diretoria, Conselho Fiscal e Conselho de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), bem como representantes da comunidade interna e externa, autoridades e a imprensa conheceram as novas instalações do espaço. Com 771 m², o Conjunto ainda compreende vestiários (feminino e masculino) e sanitários com duchas. O investimento aplicado foi R$ 1.542.500,00.





A abertura do evento contou com a presença do padre Gilmar Antônio Fernandes Margotto, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, que proferiu uma benção ao local e aos presentes.





Na sequência, abrindo os discursos, o Diretor-Presidente da FEV, médico-veterinário Dr. Celso Luiz Alves dos Santos, agradeceu a presença de todos. “Este é um projeto sonhado, arquitetado e construído com muito empenho e dedicação por parte de todos os profissionais envolvidos. Aqui, nossos estudantes poderão desenvolver inúmeros trabalhos que, inclusive, envolverão a comunidade. É uma conquista que abraça a todos, em um contexto que transcende os muros acadêmicos”, afirmou.





A diretora do Colégio Unifev, Profa. Esp. Terezinha Joana Carvalho do Amaral, acompanhada do coordenador do curso de Educação Física, Prof. Me. Valter Brighetti, enalteceu o primoroso trabalho finalizado. Bastante emocionada, Terezinha disse que este é um projeto planejado em conjunto. “Brighetti e eu sonhamos muito com esta conquista. Os nossos alunos são os principais beneficiados. Trabalhamos por eles e para eles. Obrigada a toda a Diretoria por nos permitir vivenciar este momento especial”.





Em sua fala, Brighetti afirmou que o novo espaço veio para agregar ainda mais possibilidades às atividades já desenvolvidas pelos cursos de Educação Física e de Fisioterapia. “Este é um cenário destinado à prática não só acadêmica, mas, também, à construção da cidadania. Com toda a certeza, fará muita diferença no aprendizado dos nossos alunos e na qualidade de vida da população de Votuporanga e região”.





Ao fazer o uso da palavra, o coordenador da graduação em Fisioterapia, Prof. Me. Ricardo Aparecido Lúcio Martins, explicou que a inauguração do Conjunto Adulto também representa o início das atividades destinadas ao conceito de piscina terapêutica, prática muito utilizada na Fisioterapia contemporânea.





“Para os profissionais da área, significa duas conquistas: a primeira é que cria mais oportunidades para a atuação no mercado de trabalho, uma vez que a fisioterapia no ambiente aquático é uma carreira promissora, e a segunda, refere-se à humanização terapêutica, que possibilita o atendimento a adultos e crianças com pouca ou quase nenhuma mobilidade motora”.





Em nome dos vereadores, o presidente da Câmara de Votuporanga, Osmair Ferrari, agradeceu pelo convite e estendeu os cumprimentos aos diretores, gestores e colaboradores da Instituição pela ocasião e pelo excelente desempenho do Centro Universitário de Votuporanga, que conquistou, recentemente, nota máxima (5) junto ao Ministério da Educação (MEC).





Ao final da cerimônia, foi realizado o descerramento da placa, ato que simbolizou a inauguração oficial do Conjunto Aquático Adulto da Cidade Universitária.