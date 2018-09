Encontro com idosos atendidos serão realizados, mensalmente, no bloco 5 e na Biblioteca do Campus Centro

publicado em 14/09/2018

O programa de Medicina Preventiva da Unimed, realizado em parceria com a UNIFEV, agora conta com mais uma ação: o Clube de Leitura. Lançada recentemente, a iniciativa é resultado de uma colaboração entre a coordenação do programa e a Biblioteca do Centro Universitário de Votuporanga.

Conforme a coordenadora dos trabalhos de Medicina Preventiva, Renata Martinelli, serão promovidos encontros mensais com os idosos atendidos, a fim de compartilhar leituras e vivências.

As atividades do Clube do Livro serão agendadas conforme disponibilidade, na sala 5 do bloco 5 e, também, na Biblioteca, ambas no Campus Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9999, ramal 835.

Medicina Preventiva

Desde 2018, a UNIFEV é parceira da Unimed no seu programa de Medicina Preventiva. O intuito é desenvolver, de forma gratuita aos beneficiários, atividades com profissionais de diversas áreas como nutrição, psicologia, educação física e farmácia, entre outros. Além de aprimorar o aprendizado dos alunos, por meio dos campos de estágio, o convênio amplia a promoção da saúde aos pacientes com 60 anos ou mais.