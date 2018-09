Na manhã do último domingo (16/9) estiveram reunidos na Associação Antialcoólica mais de 50 pessoas em situação de rua ou vulnerabilidade social para participarem do União Solidária. O evento realizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria Municipal de Direitos Humanos, em parceria com os grupos Barbeiros Solidários e Família Duas Rodas foi de grande comoção para diversos presentes no local.





De acordo com o secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos “diferente de outras edições do evento, esse ano buscamos atender apenas os moradores de rua e a emoção foi visível em muitos deles durante toda a manhã”, e completou dizendo que “é muito importante um evento assim para que essas pessoas possam se sentir parte da sociedade e retomar sua autoestima com os cuidados recebidos”.





Os participantes foram atendidos pelo grupo Barbeiros Solidários, que cuidaram do visual de todos que estavam presentes. O músico Pembele também fez uma apresentação no local, logo após a palestra do Policial Militar Marcelo Silva, sobre o alcoolismo.





O café da manhã e almoço ficaram por conta do grupo Família Duas Rodas, que além de arrecadar os donativos, também fizeram a preparação desses alimentos. Ao final, o grupo distribuiu kits de higiene pessoal para todos.