A Rua Santa Catarina, entre a Amazonas e Pernambuco, estará interditada para o tráfego de veículos na manhã desta quarta-feira (26/9). A medida será necessária para aplicação da massa asfáltica que concluirá a obra de revitalização iniciada anteriormente. A previsão é que no período da tarde o trânsito já estará liberado. A ação faz parte da extensão da revitalização da Rua Amazonas, que contempla também o trecho entre as Ruas Ceará e Paraíba.

O objetivo da obra é proporcionar ainda mais mobilidade e conforto aos pedestres que visitam o centro comercial de Votuporanga. Com calçadas mais largas, bancos, floreiras, lixeiras e total acessibilidade, a principal rua do centro comercial de Votuporanga se consolida como um dos cartões postais da cidade.

Rua Amazonas

O outro trecho que também recebe melhorias no asfalto, dentro do mesmo projeto de revitalização, é a Rua Amazonas, entre as Ruas Ceará e Paraíba. Naquele quarteirão, o trânsito foi impedido na segunda-feira e a previsão da empresa responsável pela obra é concluir até sexta-feira (28/9). Desta forma, a via terá total mobilidade para motoristas e pedestres, já que o calçamento dos dois lados está pronto.