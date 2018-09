Evento gratuito visa promover um dia de convivência e lazer para as famílias dessa localidade

publicado em 25/09/2018

Neste sábado (29), das 13h às 17h, os moradores de Simonsen poderão participar de uma tarde recreativa na Praça “Papa João Paulo II”. A Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Centro de Referência em Assistência Social – Cras (zona Leste) promove a Ação Comunitária em Simonsen, um dia de convivência e lazer para as famílias do território atendidas e acompanhadas pela unidade. O evento é gratuito e contará com uma programação variada de atividades esportivas, lazer e culturais, além de orientações e serviços.O objetivo do evento é desenvolver a mobilização social e o protagonismo da comunidade, fortalecer os vínculos entre as diversas famílias do território, o sentimento de coletividade e a organização comunitária por meio do estímulo à participação cidadã.Serão realizadas dinâmicas e ações pensadas para o público infantil; os adultos receberão orientações sobre o Seja Digital, Banco do Povo, e informações sobre os cursos do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra).O evento da Prefeitura de Votuporanga conta ainda com as parcerias de diversas Secretarias municipais. O Cras Leste fica na Rua Parecis, nº100 - Bairro São Damião e atende pelo telefone 17 3423 2592.CrasO Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Leste) unidade pública vinculada à Secretaria de Assistência Social (SEASO), foi inaugurado no ano de 2012 – ofertando serviços da proteção social básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), sendo responsável pelo atendimento e acompanhamento de famílias e segmentos em situação de vulnerabilidade social residentes no seu território de abrangência.Votuporanga conta atualmente com três unidades de CRAS em funcionamento, atendendo nos bairros Sul, Norte e Leste da cidade, com capacidade de referenciamento de até 5.000 famílias por unidade. Destaca-se alguns dos bairros que, atualmente, circunscrevem geograficamente a área de abrangência do CRAS Leste são eles: São Cosme, São Damião, Jardim Santa Felícia, Jardim Bom Clima, Vale do Sol, Parque Residencial do Lago, Residencial Comerciários II, Jardim Residencial Portal do Sol, Jardim Yolanda, Jardim Eldorado, Jardim Portal dos Lagos, Vila dos Bancários, Jardim Santa Paula, Loteamento Jardim dos Lagos e Distrito de Simonsen.Dentre os serviços ofertados pelo CRAS está o PAIF – Proteção e Atendimento Integral a Famílias e o SCFV – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, que têm como objetivo principal fortalecer a função protetiva e os vínculos familiares e comunitários das famílias atendidas e/ou acompanhadas.O CRAS realiza o Trabalho Social com Famílias, que é a matriz da implementação do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Famílias – PAIF, como cimento que interliga as ações e que dá materialidade ao Serviço.