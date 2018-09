A final será disputada no próximo domingo, dia 16, às 15h30, no Estádio Municipal Aristide Vendramini, em Cosmorama, contra a forte esquadra do Café Castel, de Monte Aprazível. O técnico Beijoqueiro vai escalar a força máxima e espera contar com o apoio de torcedores da cidade, visto que a entrada é franqueada ao público.

O SEV tem o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e tem como presidente, Rodrigo Ortiz, que também é dirigente da ARAV, Associação Regional dos Árbitros de Votuporanga.