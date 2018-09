Nesta quarta-feira (26), às 19h, a Prefeitura realizará a audiência pública para elaboração e discussão do orçamento para o exercício de 2019

publicado em 25/09/2018

Cadeiras vazias na noite de ontem na Câmara Municipal de Votuporanga (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Sem contar os servidores municipais, secretários e vereadores, ninguém da população assistiu as duas audiências públicas realizadas pela Prefeitura de Votuporanga na noite desta terça-feira (25), na Câmara Municipal. Lembrando que o Tribunal de Constas sugeriu que o Poder Executivo realize as audiências no período noturno para que mais pessoas tenham a possibilidade de participar.

O Tribunal entendia que as reuniões realizadas à tarde tinham pouca participação da população, no entanto, no encontro de ontem, nenhum munícipe participou. Nesta terça-feira (25), a Administração Municipal, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, apresentou dois relatórios de execução orçamentária referentes ao segundo quadrimestre deste ano, o de Gestão Fiscal e o da área da saúde. Os balanços são uma forma de prestação de contas das ações do Governo nas respectivas áreas.

Em relação às finanças, as explicações foram feitas pelo assessor Deosdete Vechiato. Já sobre a saúde, a apresentação dos números foi realizada pela secretária da pasta, Márcia Reina. Entre os dados destacados estão os números da dengue no município. São 363 casos suspeitos e 109 confirmados. A H1N1 tem 21 suspeitas e quatro confirmações. As estatísticas são sempre do último quadrimestre (maio, junho, julho e agosto).

No final da audiência, a secretária Márcia lembrou que a sua pasta atua forte com a campanha Setembro Amarelo, que é de prevenção ao suicídio.

Participaram das audiências o secretário municipal da Fazenda, Diogo Mendes Vicentini, e os vereadores Osmair Ferrari (presidente da Câmara), Wartão, Giba, Professor Casali e Vilmar da Farmácia.





Orçamento 2019

Nesta quarta-feira (26), às 19h, a Prefeitura realizará a audiência pública para elaboração e discussão do orçamento para o exercício de 2019. A iniciativa atende determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal e tem como objetivo demonstrar os planos orçamentários para a sociedade. Após essa etapa, o projeto da Lei Orçamentária será enviado à Câmara Municipal para análise e votação.