A manhã terá início com a palestra sobre alcoolismo realizada pelo Policial Militar Marcelo Silva com a participação do músico Pembele. Logo após, os participantes receberão atendimentos gratuitos de corte de cabelo e barba. O Fundo Social levará até o local as roupas do programa Cabide Solidário, que disponibiliza gratuitamente peças de roupa de inverno e verão para homens, mulheres, crianças e bebês; calçados com numeração adulta e infantil; além de itens de enxoval, como roupas de cama e mesa.

Para finalizar o evento, será servido um almoço preparado pela Família Duas Rodas com donativos arrecadados por eles, e cada participante receberá um kit higiênico.

A Associação Antialcoólica de Votuporanga fica na Rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, 1999.