Itens farão parte de lotes especiais do 5º Leilão de Gado, que acontece neste domingo (23/9), a partir das 10h30

publicado em 21/09/2018

Santa Casa ganha berrante e chapéu do Sérgio Reis (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A quinta edição do Leilão de Gado de Votuporanga em prol da Santa Casa recebeu grande reforço nesta sexta-feira. O evento será neste domingo, a partir das 10h30, no salão da Paróquia Santa Joana, e contará com lotes especiais de chapéu e berrante autografados pelo cantor sertanejo Sérgio Reis.Orlando Beretta e seu filho Júnior Beretta estiveram no Hospital para entregar os itens. “Tenho um grande amigo, que se chama Antonio Américo Brandi. Ele é muito próximo de Sérgio Reis e, prontamente, eu pedi esta doação para a Instituição. A minha ideia foi justamente arrecadar recursos no leilão com os arremates”, contou Orlando.Júnior Beretta destacou que, a pedido de seu pai, Brandi está destinando parte da renda do seu livro “Fatos edificantes e outros...nem tanto” para a Santa Casa. “Houve lançamento da obra em São José do Rio Preto e, na próxima semana, será em Votuporanga. A comercialização irá contribuir com a Instituição”, complementou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os itens e ressaltou a importância do Leilão. “É mais uma promoção para angariar recursos para o Hospital, que atende 70% via Sistema Único de Saúde (SUS). A todo momento, realizamos eventos e venho, mais uma vez, pedir para que a população participe. É muito importante para a entidade. Venham almoçar conosco, tem churrasco e muito mais. Além dos animais, temos lotes especiais como a camisa autografada do Palmeiras (doada pelo jogador Wilian), chapéu e berrante do Sérgio Reis”, afirmou.LeilãoO coordenador da Comissão de Voluntários de Votuporanga, Dimas Geraldo, disse que participar do evento é a melhor forma de contribuir com o Hospital, único que atende SUS na cidade. “Cem por cento do valor arrecadado vai para a Instituição e, muitas vezes, a gente consegue duplicar esta quantia. Já temos mais de 80 animais, além de outros itens e queremos a presença de todos”, finalizou.