Serviço é oferecido com objetivo de proporcionar quartos com ambiência e bem-estar

publicado em 03/09/2018

Serviço é oferecido com objetivo de proporcionar quartos com ambiência e bem-estar (Foto: Divulgação/Santa Casa)

A rotina de Elisangela Alves Domingues, Jossimeire Vieira Filigueira e Janete de Araújo Dias começa cedo. Diariamente, as camareiras percorrem a Santa Casa de Votuporanga pensando em cada detalhe para melhor atender os pacientes das alas F, G e José Delgado, destinadas a convênios e particulares.A cada quarto visitado, elas fazem a montagem do ambiente. Após a higienização, é realizado checklist e, após todos itens conferidos, liberam os leitos.Com 13 anos de casa, Janete desempenha há quatro anos o papel. “Tenho muito amor pelo que faço e preparo os quartos com muito carinho”, disse.Amor que pode-se notar em cada objeto cuidadosamente colocado. Na televisão ligada minutos antes da entrada do paciente no canal do Berçário para que a mamãe possa chegar no quarto e se deparar com a imagem do seu bebê. No ar-condicionado acionado momentos antes que o assistido desfrute de um ambiente com temperatura agradável.Elisangela Alves Domingues trabalha há 10 anos na Santa Casa e está como camareira há cinco meses. “Todos aqui são como uma família e estou amando esta nova função”, contou.O serviço é oferecido na Instituição há sete anos. O principal objetivo, de acordo com a gerente de Hotelaria, Carla Angélica Cândido, é proporcionar aos pacientes quartos com a ambiência de hotel. “O trabalho delas é essencial para que o assistido, ao ser admitido, encontre um quarto organizado, limpo e com a segurança”, destacou.O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, ressaltou a atuação das camareiras. “O objetivo é oferecer aos clientes conforto, segurança e bem-estar durante seu período de internação de convênios e particulares. Esta receita nos ajuda a buscar o equilíbrio financeiro, para que nosso Sistema Único de Saúde (SUS) seja diferenciado. Este atendimento humanizado proporciona uma melhor e mais agradável estadia. Estamos muito felizes por oferecer este diferencial”, concluiu.