publicado em 27/09/2018

Além dos processos concluídos, após passar pelo Mutirão do MEI, os interessados em formalizar e regularizar suas atividades, podem dar continuidade ao atendimento (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Desde agosto de 2017, por delegação do prefeito João Dado, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico implantou a Sala do Empreendedor, que atende diariamente dezenas de pequenos, médios e grandes empreendedores interessados em instalar suas atividades em Votuporanga. "O objetivo da administração é trazer mais agilidade e desburocratizar o processo de implantação de empresas, oferecendo, para isso, acesso rápido e fácil aos serviços para abertura e regularização de empreendimentos em um só local, que é o Centro do Empreendedor", explica Flávio Piacenti Junior, secretário do Desenvolvimento Econômico.

O Secretário complementa ainda que "no ano passado, na primeira edição do Mutirão do MEI, em agosto, foram 900 atendimentos com 350 processos de formalização devidamente concluídos; desde então, os demais interessados continuaram sendo atendidos, em média de 50 a 70 consultas diárias, o que faz prever que o número geral deste segundo Mutirão possa ser menor, mas nem por isso menos expressivo, já que os trabalhos continuam a partir daí". Para ele, a alta procura verificada no ano passado e ao longo destes 13 meses que seguiram ao primeiro Mutirão, evidenciam que muitos empreendedores que estavam na informalidade, regularizaram a sua situação e com as informações obtidas nos balcões de atendimento do Sebrae, ACV, Associação dos Contabilistas, Vigilância Sanitária, Banco do Povo, Bombeiros e Receita Federal, impulsionaram as suas pequenas empresas.