Ação foi realizada em todo o Estado de São Paulo; em Votuporanga foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão

publicado em 20/09/2018

As equipes apreenderam materiais para os jogos como máquinas, blocos de notas e certa quantia em dinheiro (Foto: Imagem Ilustrativa)

Aline RuizA Polícia Civil de Votuporanga realizou nesta quinta-feira (20) uma grande operação de combate ao jogo do bicho e caça níqueis. A operação batizada de Barão de Drummond – em referência ao inventor do jogo do bicho – foi realizada em todo o Estado de São Paulo. No total, foram expedidos 25 mandados de busca e apreensão em toda sub-região pertencente à Delegacia Seccional de Votuporanga.Em conversa com o A Cidade, o delegado seccional Dr. Elízio Aparecido Ferreira contou que em Votuporanga foram expedidos 14 mandados de busca e apreensão. “Desse total, cinco deles obtiveram sucesso, onde as equipes apreenderam materiais para os jogos como máquinas, blocos de notas e certa quantia em dinheiro. Além disso, quatro pessoas foram detidas pela polícia”, explicou.Já nas cidades que fazem parte da sub-região de Votuporanga, 11 mandados de busca e apreensão foram expedidos. “Foram cinco em Cardoso, três em Riolândia, dois em Nhandeara e um em Macaubal”, finalizou Dr. Elízio, ressaltando que todos os envolvidos deverão prestar depoimento e vão ser processados por jogatina ilícita, respondendo por contravenção penal.Uma das apreensões foi registrada em um bar, localizado na rua Ceará, no bairro do Café. Pelo local foram apreendidos uma máquina para registro de jogo, uma “pule” no valor de R$ 0,10 e 45 resultados de jogos. O investigado, M.L.L., de 68 anos, negou a prática de jogo no estabelecimento comercial.Pela avenida Emílio Arroyo Hernandes, no bairro Pozzobon, os policiais apreenderam uma máquina para fazer apostas, caderno de anotações e R$ 306 em dinheiro. Um dos investigados, R.P.C., de 46 anos, afirmou que o bar pertence a A.G.J., de 32 anos, e que o mesmo não se encontrava pelo local.Os policiais conseguiram apreender também vários materiais usados em jogos do bicho na residência de um proprietário de um bar, identificado como G.R.V., de 63 anos. No comércio, localizado na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, no bairro Jardim dos Pinheiros, a polícia não encontrou nada, porém, na residência do suspeito, que fica na mesma rua, foram apreendidos cadernos de anotações e blocos de papel para jogos do bicho.O último local em que apreensões foram registradas foi na casa de L.L, de 64 anos, que não se encontrava na residência, que fica na rua rio Turvo, bairro Cohab Jardim Brisa Suave. Os policiais civis chamaram um vizinho do suspeito para acompanhar as diligências e arrombaram a porta da casa do senhor, onde apreenderam máquina de cartão, bobinas de papel usados em máquina do jogo do bicho e bloco de notas para anotações.