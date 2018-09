Desde o ano passado, já foram instaladas mais de 2.800 placas; substituição segue gradativamente, até alcançar todos os bairros da cidade

publicado em 28/09/2018

Desde o ano passado, já foram instaladas mais de 2.800 placas; substituição segue gradativamente, até alcançar todos os bairros da cidade (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Ruas da Zona Norte da cidade já estão recebendo os novos modelos de placas de nomenclatura de vias. Desde o ano passado, a Prefeitura de Votuporanga já instalou mais de 2.800 placas. O trabalho teve início na área central, passando por Avenidas, Marginais e agora chega aos bairros da Zona Norte. O novo modelo foi sugerido ao prefeito João Dado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança e já está presente em mais de 100 ruas e avenidas do município.

Com letras maiores e mais visíveis, a substituição das sinalizações segue gradativamente, até alcançar todos os bairros da cidade. O trabalho está sendo realizado por empresa contratada pela Prefeitura e a previsão é instalar um total de 4 mil placas até abril de 2019, abrangendo uma área estimada de 8 km², correspondente a dois terços das vias públicas contidas no perímetro urbano.





O novo modelo de sinalização é 44% maior que o anterior, com 10 cm a mais de comprimento e 6 cm a mais de altura, medindo 36x60 cm, contra os 30x50 cm do padrão antigo.





De acordo com o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, além do tamanho, também houve mudanças no material das placas, que tem mais durabilidade e resistência, inclusive na coloração, permitindo uma maior economia aos cofres púbicos. “A placa comum dura em torno de dois anos em bom estado. Já o novo modelo pode durar mais de oito anos. A chapa é de aço, pintada com tinta especial e película de verniz. Os postes de fixação também estão sendo reformados e pintados na cor preta”, explica.





Além da nomenclatura das ruas e avenidas, as placas trazem ainda a identificação do bairro e a numeração das residências localizadas naquele trecho. Segundo o secretário, “essa sinalização mais clara facilita o cotidiano dos cidadãos, que passam a encontrar os endereços de maneira mais ágil, evitando possíveis paradas no trânsito, dentre outras ocorrências”.