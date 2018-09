Nesta etapa, cerca de 8,2 mil m² de vias estão recebendo a melhoria nos bairros São João e Estação

publicado em 20/09/2018

Nesta etapa, cerca de 8,2 mil m² de vias estão recebendo a melhoria nos bairros São João e Estação (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga segue com os investimentos do pacotão de recapeamento e asfalto nas vias da cidade, fruto do constante trabalho de articulação política do Prefeito João Dado junto aos Governos Estadual e Federal. Nesta semana, cerca de 8,2 mil m² de ruas dos bairros São João e Estação estão recebendo a melhoria.Entre as vias contempladas nesta etapa estão trechos da Francisco Luiz Ferreira, Olímpio Formenton, Minas Gerais e Thomás Paes da Cunha Filho, no São João; e a Rua Dr. Joaquim Franco Garcia, na Estação. A quantidade é equivalente a cerca de 11 quarteirões.A obra conta com investimento de cerca de R$ 200 mil de recursos liberados pelo Governo do Estado, mediante apoio do Deputado Estadual Gilmar Gimenes.Pacotão de asfaltoNa próxima terça-feira (25/9), o Prefeito João Dado anunciará o início de um novo pacote de recapeamento de cerca de R$ 2 milhões.