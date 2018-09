Programa busca o incentivo e proporciona a prática regular supervisionada e assistida de atividades físicas na população idosa

publicado em 28/09/2018

Programa busca o incentivo e proporciona a prática regular supervisionada e assistida de atividades físicas na população idosa

Com o intuito de sensibilizar a população sobre a importância da atividade para a manutenção da qualidade de vida e a promoção de hábitos saudáveis na terceira idade, o Dia Mundial do Idoso, comemorado em 1º de outubro, será realizado em Votuporanga com o evento “Agita Idoso”. A promoção é da Prefeitura de Votuporanga por meio das Secretarias Municipais da Saúde e da Assistência Social e será no Centro de Convivência do Idoso (CCI), das 8h às 12h.

O “Agita Idoso” pertence ao Programa "Agita São Paulo", que busca incentivar e proporcionar a prática regular, supervisionada e assistida de atividades físicas na população idosa. No evento serão realizadas atividades como alongamento, atividades físicas, danças, práticas corporais, além de ações com a aferição da pressão arterial e testes de glicemia.





De acordo com a equipe multiprofissional da Secretaria da Saúde e da Assistência Social do município, que coordenam o evento, são muitos benefícios na prática da atividade física na terceira idade. “Dentre eles, está a melhoria do bem-estar geral, a melhora da condição da saúde física, a preservação da independência e autonomia, melhora da qualidade de vida e auxílio no controle das mudanças ocorridas pelo processo de envelhecimento, o que trará diversas melhorias na saúde, e no aspecto biopsicossocial”.