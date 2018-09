Asfalto, guia, sarjeta e infraestrutura de água e esgoto fazem parte das melhorias para aquela região que sofria com as chuvas

publicado em 26/09/2018

Asfalto, guia, sarjeta e infraestrutura de água e esgoto fazem parte das melhorias para aquela região que sofria com as chuvas (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Dando continuidade à obra de infraestrutura em um novo loteamento na região do Jardim Alvorada, próxima ao Parque da Cultura, a Prefeitura de Votuporanga está executando terraplanagem nas vias que receberão o asfalto na próxima semana. A área fica entre as Avenidas dos Bancários e Francisco Ramalho de Mendonça e as Ruas Tietê e Tocantins. Esta será a etapa final da obra que teve início em abril deste ano.

O grande terreno que existia naquele local está se transformando em um loteamento, com abertura de três novas ruas, que trará ainda mais crescimento, desenvolvimento e valorização para aquela região. “O município fez um acordo judicial em governo anterior com o proprietário da área que cedeu uma parte de um terreno para a Prefeitura construir o Centro de Cultura e Turismo. Em contrapartida, o Município executa a infraestrutura, guia, sarjeta e asfalto nessa área remanescente”, explicou o Prefeito João Dado à época, durante ato que marcou a autorização de início das obras.