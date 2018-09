Integrando as atividades alusivas à Semana do Trânsito, a Prefeitura de Votuporanga lança nesta quarta-feira (26/9) o aplicativo “4P Votuporanga – Pare Para o Pedestre Passar”. A iniciativa da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança em parceria com o pedagogo e mestre em Educação, Leandro Ferreira, visa auxiliar no processo de Educação para o Trânsito.

O lançamento será nesta quarta-feira (26/9), às 8h, no CEM “Deputado Narciso Pieroni”, e contará com apresentação de trabalhos desenvolvidos por alunos relacionados ao tema como cartazes, painéis, desenhos e músicas.

“Notamos que essa é uma forma atrativa de conquistar a atenção das crianças para orientações educativas. Vimos que essa metodologia já havia sido adotada na área do Meio Ambiente, através da nossa Saev Ambiental, e decidimos replicá-la também para o Trânsito”, explicou o Secretário Jair de Oliveira.

O app apresenta história em quadrinhos, música educativa, game, informações sobre sinalização e dicas de trânsito. “Nosso objetivo é apresentar o trânsito para as crianças de forma lúdica. Todos nós fazemos parte do trânsito, seja como pedestres ou motoristas, e devemos transmitir estas informações para as crianças que estão inseridas neste meio. Elas além de pedestres, andam de bicicleta, patins e skate e devemos orientá-las a colaborar para tornar o trânsito mais seguro”, disse o responsável pelo desenvolvimento do aplicativo, o pedagogo, Leandro Ferreira.

O aplicativo é gratuito e já está disponível da loja do Google Play. Ele pode ser baixado gratuitamente em: https://play.google.com/store/ apps/details?id=appinventor. ai_transitovotuporanga. transito4pvotu

Leandro também é responsável pela criação do personagem Saevinho, mascote da Saev Ambiental. Criou o game Votucity, que aborda a história da cidade e o programete “+Educação”, exibido pela TV Unifev, com dicas de Língua Portuguesa.





Ação conjunta no sábado

Centenas de pessoas que passaram pela região central na manhã de sábado (22/9) também receberam informações e orientações educativas em meio às atividades que integram a Semana do Trânsito, em Votuporanga. A Blitz Educativa, coordenada pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança teve como objetivo marcar duas datas importantes como a Semana Nacional do Trânsito e o Dia Mundial sem Carro.

A ação conjunta contou com participação de agentes da Secretaria de Trânsito, colaboradores da Saev Ambiental, policiais militares, soldados mirins, atiradores do Tiro de Guerra 02-088, conselheiros do Conseg (Conselho Comunitário de Segurança) e representantes do Lions Clube *e do Supermercado Santa Cruz e Elite Bike Shop*. A Blitz teve como principal objetivo conscientizar os cidadãos a respeitarem o próximo e proporcionar mais segurança nas ruas da cidade.