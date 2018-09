Agentes de Trânsito da Prefeitura de Votuporanga e atiradores do Tiro de Guerra 02/088 já iniciaram as ações alusivas ao Dia Nacional do Trânsito, comemorado em 25 de setembro. Nesta semana, algumas intervenções estão sendo realizadas em ruas com grande movimentação de motoristas e pedestres para conscientização da importância em adotar atitudes seguras no trânsito.