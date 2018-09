Encontro busca o Planejamento do Saneamento Básico de Votuporanga até 2030

publicado em 28/09/2018

No próximo dia 11 de outubro, às 19h, a Prefeitura e a Saev Ambiental realizam a 1ª Audiência Pública para Revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico de Votuporanga na Sede da Searvo - Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos da Região de Votuporanga. Toda população está convidada para comparecer e a participação de todos é de extrema importância.

Aprovada em 2012, a Lei 5167/12, instituiu o PMSB, porém são indicadas revisões a cada período de gestão municipal. Desde 2017, uma equipe da Saev Ambiental e das Secretarias de Planejamento e de Saúde trabalham nesta verificação.





O Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) é um instrumento exigido pela Lei Federal 11.445/07, que regulamenta para todo o país o setor de saneamento, conforme as quatro divisões: abastecimento de água; esgotamento sanitário; limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.





Através da Revisão do Plano, serão pesquisadas e fornecidas novas diretrizes para viabilização de intervenções de melhoria na infraestrutura de saneamento, além de definir programas de investimentos, orientar a busca e obtenção de recursos financeiros e estabelecer cronogramas e metas de forma organizada para a condução da Política Municipal, além de apontar ações e metas já.