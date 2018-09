Desde 2017, as escolas estão ganhando equipamentos e reformas estruturais

publicado em 06/09/2018

Desde 2017, as escolas estão ganhando equipamentos e reformas estruturais (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Nos últimos dias, a proteção de prédios públicos contra incêndio ganhou destaque na mídia após as chamas terem destruído o Museu Nacional, do Rio de Janeiro. Nesta semana, a cidade de Jales registrou ocorrência parecida dentro de uma de suas escolas. Em Votuporanga, essa preocupação é um dos focos de trabalho da Prefeitura que está investindo quase R$ 400 mil na adaptação contra incêndio nos prédios de Escolas Municipais e de Unidades de Saúde.Desde 2017, as escolas estão ganhando equipamentos e reformas estruturais para prevenção a incêndio e também estão sendo capacitados funcionários das próprias unidades para que sejam brigadistas. Nesta semana, o trabalho foi expandido para as Unidades de Saúde do Município. “Quando assumimos, solicitei um levantamento de como estávamos com o combate a incêndio nos prédios públicos e, assim, iniciamos imediatamente este esforço com a licitação de empresas especializadas e o apoio do Corpo de Bombeiros”, explica o Prefeito João Dado. Vale ressaltar, que o prédio onde está instalado o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, no Parque da Cultura, possui todos os dispositivos de proteção contra incêndio e é considerado um dos mais modernos do Interior Paulista.As 14 unidades de saúde de Votuporanga e a Policlínica “Dr. Alberto Pesciotto” já começaram a passar por obras de adequação de suas instalações para o combate a incêndio com investimento inicial de cerca de R$ 80 mil que serão empregados em estruturas, como a iluminação e sinalização de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, adequação do sistema de hidrantes, corrimão, entre outras melhorias.No prédio do Hospital da Zona Norte “Fortunata Germano Pozzobon” obras de correção estrutural serão necessárias para que as adequações contra incêndio sejam feitas. Nos demais Consultórios Municipais as adaptações de combate a incêndio serão realizadas sem a necessidade de grandes intervenções na estrutura.Em um dos eventos em que o Prefeito recebeu os AVCBs de escolas, o Comandante do Corpo de Bombeiros, Capitão Brito discursou: “Votuporanga dá exemplo. Trabalhei na região do Pontal do Paranapanema, uma região bem crítica do Estado de São Paulo, e tenho o sentimento de como é bom morar e ter minha família em Votuporanga, um lugar realmente exemplar. Sei do empenho do nosso Prefeito João Dado, em regularizar as escolas junto ao Corpo de Bombeiros. Trabalhar com segurança é o mínimo que precisamos”.Nas escolas, a Prefeitura está investindo R$ 290 mil para atender, inicialmente, 21 unidades de ensino, sendo 11 creches e 10 escolas municipais. O trabalho de adaptação das escolas continua em andamento. Fazem parte das ações a instalação de extintores, centrais de iluminação de emergência, central de detecção e alarme de incêndio, corrimão e guarda corpo, instalação de sistema de gás, sinalização de emergência, adequação do sistema de hidrantes, entre outras melhorias. Além das novas instalações, também houve formação e treinamento de Brigada de Incêndio junto aos funcionários da escola. O intuito é fazer com que esses funcionários atuem na prevenção e combate a uma situação de princípio de incêndio e também na prestação de primeiros socorros.Nesta primeira etapa receberam os AVCBs as escolas: Cem “Prof. Benedito Israel Duarte”, Cem “Profª Irma Pansani Marin”, Cem "Deputado Narciso Pieroni", Cemei "Profª Elza Maria De Souza Fava Figueira", Cemei “Prof. Floriano Marzochi”, Cemei “Profª Maria Lygia Bertoncini Leite”, Cemei “Profª Orozília Do Carmo Ferreira”, Cemei “José Modesto Sobrinho” – Cazeca, Cemei “Profª Mercedes Fernandes De Lima” e Cemei “Profª Vânia Cláudia Guerche Grund”.