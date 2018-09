Evento será no Centro Cívico, às 9h; Banda Zequinha de Abreu e Tiro de Guerra se apresentam no local.

publicado em 06/09/2018

Prefeitura convida comunidade para solenidade do 7 de setembro (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Nesta sexta-feira (7/9), a Prefeitura de Votuporanga realizará uma solenidade em comemoração à Independência do Brasil, declarada em 07 de setembro de 1822. Em 2018, completa 196 anos que nosso país deixou de ser território sob domínio do Reino de Portugal e tornou-se um Império independente. O ato será no Centro Cívico Cultural “Vereador José Dirceu de Carvalho”, junto à Concha Acústica, às 9h.A cerimônia contará com a presença do Prefeito João Dado e demais autoridades do município. O hasteamento das bandeiras será feito ao som do Hino Nacional entoado pela Banda Zequinha de Abreu. Já os atiradores do Tiro de Guerra 02-088 cantarão o Hino de Votuporanga, abrilhantando a manhã comemorativa.Comemoração nas escolasTodas as unidades escolares do município realizarão, também na sexta-feira, atividades alusivas a data, das 7h30 às 9h30, como teatros, apresentações dos alunos, execução do hino nacional e hasteamento da Bandeira.