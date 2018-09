Coronel QEMA Duque estava acompanhado do Tenente Marcelo Santos, Delegado da 18ª Delegacia do Serviço Militar

publicado em 14/09/2018

Coronel QEMA Duque estava acompanhado do Tenente Marcelo Santos, Delegado da 18ª Delegacia do Serviço Militar (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado recebeu em seu Gabinete, na tarde da última quinta-feira (13/9), a visita do Coronel do Quadro de Estado-Maior da Ativa (QEMA) do Exército Brasileiro, Luiz Carlos Duque da Silva, Chefe da 5ª Circunscrição de Serviço Militar, que estava acompanhado do Tenente Marcelo Santos, Delegado da 18ª Delegacia do Serviço Militar de Votuporanga.Durante a visita, o Prefeito falou sobre a nova estrutura do Tiro de Guerra, entregue em solenidade realizada no dia 6 de julho, em meio ao calendário de comemoração dos 81 anos de Votuporanga.Soldado MirimNeste sábado (15/9), os 80 integrantes da segunda turma do Projeto Soldado Mirim participarão de uma série de atividades, dentre as quais a comemoração ao Dia Mundial da Limpeza e a cerimônia de recebimento da boina camuflada. O projeto é coordenado pelo Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga em parceria com o Tiro de Guerra.Divididos nos pelotões Alfa e Bravo, as crianças serão recebidas com café da manhã e, após receberem suas boinas, assistirão a uma palestra educativa sobre Conservação e Preservação de Área Ambiental, que será proferida pelo biólogo André Navarro e por Márcia Passos, pós-graduada em Meio Ambiente.O Dia Mundial de Limpeza é um evento que acontece sempre no terceiro sábado de setembro, que visa promover a mobilização de voluntários para a limpeza de suas cidades, bairros, praias, praças e parques. Para o sargento Heroíto Gomes, chefe de instrução do TG, "esta ação evidencia a necessidade de conscientização por parte da sociedade para o problema maior do descarte irregular de resíduos sólidos urbanos e, como o Soldado Mirim é um projeto com foco no desenvolvimento da cidadania, comemorar este dia é assegurar que a nova geração tenha mais responsabilidade com o meio ambiente".Depois da palestra, o passo seguinte será aplicar a teoria à prática, com os pelotões dirigindo-se à Reserva Ambiental "João Curti", composta por várias espécies de árvores nativas, onde terão oportunidade de tirar dúvidas sobre a importância da preservação ambiental e, ainda, recolherem materiais descartados incorretamente no local, garrafas, plásticos, tampinhas, bitucas de cigarro, embalagens de comidas, entre outros, que estiverem espalhados tanto na área da Reserva, como no entorno.A conquista da boinaA cerimônia solene de recebimento das boinas neste sábado, acontecerá às 8h. A boina de tecido camuflado simboliza os desafios superados e os objetivos alcançados pelos soldados mirins durante a primeira fase do projeto.O uso da boina verde surgiu durante a 1ª Guerra Mundial, com o aparecimento dos carros de combate, para diferenciar os combatentes de terra com as forças blindadas, que precisavam usar boinas pretas, que tornavam as inevitáveis manchas de óleo e graxa menos visíveis.No Exército Brasileiro, a primeira boina a ser adotada foi a de cor bordô, na Brigada de Infantaria Pára-quedista. Em 1979, foi instituída a boina preta para todas as unidades blindadas e mecanizadas, enquanto que a boina verde foi especificada para as unidades de selva, que mais tarde adotariam a boina rajada.Posteriormente, com a aprovação do atual regulamento de uniformes do Exército, o uso da boina foi estendido às demais unidades, com a finalidade de contribuir para o estabelecimento de um sólido espírito de corpo. Organizações militares com características peculiares, adotaram boinas com cores diferentes. A maioria, como o Projeto Soldado Mirim, passou a usar a boina de tecido camuflado.TransferênciaO Tiro de Guerra de Votuporanga, hoje considerado um dos mais efetivos e bem estruturados do Estado, terá um novo comando a partir de janeiro de 2019. A mudança foi publicada no Boletim do Exército, determinando que o atual chefe de instrução, Sargento Heroíto Gomes da Silva, que está à frente da instituição desde o início de 2017, se transfira para Brasília, para integrar-se ao corpo da Polícia do Exército. Em seu lugar, no TG 02-088 de Votuporanga, ficará o 1º Sargento da Engenharia, Mário Denis Machado, pertencente ao Comando Militar do Oeste, atualmente em Campo Grande, Mato Grosso do Sul.