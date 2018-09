Cerimônia será nesta quinta-feira, às 17 horas; espaço conta com área de lazer e convivência para moradores do bairro

publicado em 26/09/2018

O Prefeito João Dado entrega nesta quinta-feira (27/9), às 17 horas, a obra de revitalização da Praça 31 de Março, localizada no bairro Estação, no final da avenida Prestes Maia. A área recebeu diversas melhorias e, agora, conta com equipamentos de lazer para as crianças e espaço de convivência para os moradores do bairro.

São mais de 3,8 mil m² de área construída, que contou com plantio de árvores, instalação de 29 bancos de concreto, conjuntos de mesa com bancos, aparelhos de ginástica, bebedouro e playground equipado com balanço, gangorra e gira-gira.