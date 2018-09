O anúncio foi feito na tarde de ontem durante a entrega da revitalização da Praça 31 de Março, no bairro Estação

publicado em 27/09/2018

A revitalização da Praça 31 de Março, localizada no bairro Estação, foi entregue na tarde desta quinta-feira (27)

Durante a entrega da revitalização da Praça da 31 de Março, na tarde desta quinta-feira (27), no bairro da Estação, o prefeito João Dado anunciou que a localidade terá uma feira livre durante um dia da semana que ainda será determinado.

Vereadores, secretários municiais, a primeira-dama Mônica Pescioto de Carvalho, presidente do Fundo Social de Solidariedade, e munícipes acompanharam a entrega da revitalização da praça que fica no final da avenida Prestes Maia. A área recebeu diversas melhorias e, agora, conta com equipamentos de lazer para as crianças e espaço de convivência para os moradores do bairro.

São mais de 3,8 mil m² de área construída, que contou com plantio de árvores, instalação de 29 bancos de concreto, conjuntos de mesa com bancos, aparelhos de ginástica, bebedouro e playground equipado com balanço, gangorra e gira-gira.

Com a obra, o espaço fica mais agradável e oferece melhores acomodações também para os usuários do circuito da autoescola. O investimento no local foi de quase R$ 280 mil, sendo R$ 245.850,00 oriundos do Ministério das Cidades.