Obra consistirá em pintura geral, reforma do piso da quadra, instalação de 800 acentos na arquibancada, entre outras melhorias

publicado em 28/09/2018

Obra consistirá em pintura geral, reforma do piso da quadra, instalação de 800 acentos na arquibancada, entre outras melhorias (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado autorizou o início de mais uma importante obra nesta sexta-feira (28/9): a reforma completa do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares”, localizado no CSU (Centro Social Urbano), Zona Sul da cidade. O espaço não recebe reforma desde o final da década de 90.

O evento de assinatura da Ordem de Serviço contou com a presença de todos os irmãos de Jane Maria, que agradeceram a atenção da Prefeitura para com a obra e, emocionados, compartilharam as lembranças da jovem falecida em 1974, aos 18 anos, por um Acidente Vascular Cerebral.

O Prefeito comentou sobre a grande comoção que tomou conta da cidade naquele ano. “A Jane era muito querida por todos, sempre muito sorridente. Seu falecimento na flor da idade foi uma tristeza para Votuporanga. Todos a conheciam e se reuniram, naquela época, numa grande e emocionada cerimônia na, agora, Catedral Nossa Senhora Aparecida. Ela merece todas as nossas homenagens”, recordou João Dado, ao lado dos irmãos de Jane, Ana Lídia, Rosane Maria, Vera Regina, Maria Teresa, Ana Maria e José Luis (Zeco). Em nome da família, o irmão de Jane agradeceu a homenagem e os investimentos no Ginásio.

O evento contou ainda com a presença da primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho, da imprensa, Secretariado, construtora vencedora da licitação e Vereadores Dr. Antônio Carlos Francisco, representando a Câmara Municipal, e Emerson Pereira, Alberto Casali, Vilmar da Farmácia e Dr. Ali.

“Este Governo está preparando nossa cidade para um futuro promissor com obras por toda a cidade. Votuporanga está sendo muito bem administrada pelo Prefeito João Dado e sua equipe. Quase que diariamente temos inaugurações e anúncios de conquistas e benfeitorias para o município. Parabéns a todos”, disse o vereador Dr. Antônio Carlos Francisco.

A obra

O Secretário de Esportes, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, explicou que a obra de reforma do Ginásio de Esportes “Jane Maria de Lacerda Soares” proporcionará melhorias significativas para a quadra receber as inúmeras competições realizadas durante o ano todo e também para os projetos esportivos em diversas modalidades que a Prefeitura oferece gratuitamente a toda população.

Farão parte da obra a reforma de todo o piso da quadra; pintura geral interna e externa; instalação de 800 assentos nas arquibancadas; reforma geral dos banheiros, incluindo as partes elétricas, hidráulicas e revestimento; substituição de alguns vidros e esquadrias; instalação de placar eletrônico; e melhoria na qualidade da iluminação interna com instalação de refletores de LED.